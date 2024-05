Stand: 17.05.2024 06:59 Uhr "Blödes Missgeschick": Handtasche fährt in fremdem Auto davon

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) hat am Wochenende eine 63-Jährige ihre Handtasche und ein Paket in einem fremden Auto abgelegt. Sie habe die Sachen am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in den abgestellten Wagen gelegt und sei einkaufen gegangen, so eine Polizeisprecherin. Als die Frau dann wieder zu dem Parkplatz zurückkam, war dieses Auto allerdings weg - und mit ihm die Tasche und das Paket. Die Polizei spricht von einem "blöden Missgeschick" - und bittet die Besitzerin oder den Besitzer des Autos, sich zu melden und die Sachen zurückzugeben. Sonst mache er oder sie sich wegen Unterschlagung strafbar, so die Sprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min