Landesgesundheitsamt warnt vor Zecken im Garten und Park Stand: 16.05.2023 16:39 Uhr Die Zeckensaison beginnt im Norden. Zwar ist das FSME-Risiko hier noch vergleichsweise gering, dennoch sollte sich jeder in der Natur gegen Stiche schützen, sagen Experten.

Steigende Temperaturen und eine feuchte Wetterlage sind ideale Bedingungen für die Parasiten. Dadurch werden die Zecken zunehmend aktiver, wie das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) am Dienstag zum Start der Zeckensaison mitteilte. Und das nicht nur im Wald oder am Feldrand - auch in Stadtparks und heimischen Gärten drohe die Gefahr, von einer Zecke gebissen zu werden, so das NLGA. Die Parasiten übertragen unter anderem Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Mit Borreliose könne man sich überall in Niedersachsen infizieren, bis zu 40 Prozent der Zecken seien Träger des bakteriellen Erregers, so das NLGA. In Niedersachsen ist seit 2019 lediglich der Landkreis Emsland FSME-Risikogebiet.

Aber auch in vielen anderen Regionen des Landes können Zecken mit dem Erreger nachgewiesen werden. "Im Landkreis Cuxhaven, in Nienburg, im Emsland und in der Region Hannover haben wir FSME-Viren vereinzelt in Zecken nachweisen können", berichtete Masyar Monazahian vom Landesgesundheitsamt. Eine Infektion sei aber in den meisten Gebieten immer noch sehr unwahrscheinlich. Zum Start der Zeckensaison sammelt das Landesgesundheitsamt an ausgewählten Orten Zecken und untersucht die Tiere unter anderem auf das FSME-Virus. Eine dieser Aktionen fand am Dienstag in der Parkanlage Alter Stadtfriedhof am Lindener Berg in Hannover statt.

Experten raten zur Impfung gegen FSME

Die Ständige Impfkommission rät in Risikogebieten zu einer Impfung gegen FSME. Aber auch für Menschen, die sich viel in der Natur aufhalten, kann laut Landesgesundheitsamt eine Impfung sinnvoll sein. Zudem empfiehlt sich eine FSME-Impfung vor Reisen in Risikogebiete, etwa nach Bayern oder Baden-Württemberg. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es nicht. Diese Erkrankung wird in der Regel mit Antibiotika behandelt.

