Stand: 04.11.2022 11:16 Uhr Lamspringe: Mann wegen schwerer Körperverletzung in U-Haft

Im Landkreis Hildesheim soll ein 41 Jahre alter Mann seine 50 Jahre alte Lebensgefährtin schwer an Kopf und Oberkörper verletzt haben. Das Amtsgericht Hildesheim hat am Donnerstag Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mitteilte. Anwohner in Lamspringe hatten den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag die Polizei alarmiert. In der benachbarten Wohnung seien ein lautstarker Streit und Geschrei zu vernehmen. Polizisten trafen in der Wohnung auf die schwer verletzte 50-Jährige und den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Verdächtige auf die Frau eingeschlagen und ihr unter anderem gegen den Kopf getreten haben. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Die Ermittler nahmen den Mann, der sich aggressiv verhalten haben soll, vorläufig fest.

