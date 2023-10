Stand: 27.10.2023 10:50 Uhr Kurioser Unfall: Drei Autos beschädigt - und eine Hecke

Die Polizei hat in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) einen ungewöhnlichen Unfall aufgenommen: Ein 79-Jähriger war am Mittwoch zunächst in einer Kurve nur leicht mit einem geparkten Wagen kollidiert. Daraufhin habe er den Rückwärtsgang eingelegt - dann aber Gas- und Bremspedal verwechselt. Laut Polizei beschleunigte das rückwärts fahrende Auto so stark, dass es sich um 180 Grad drehte und über den Gehweg in die Hecke eines angrenzenden Grundstücks fuhr. Dort steckte der Wagen dann hinter einer Straßenlaterne fest und konnte nicht einfach abgeschleppt werden: Bauhof-Mitarbeiter hätten erst ein Schild mit dem Straßennamen von der Laterne entfernen müssen, das dem Abschlepper in die Quere gekommen wäre. Die Polizei bilanziert nüchtern: "Bei diesem Unfall wurden drei Fahrzeuge und eine Hecke beschädigt, der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.10.2023 | 08:30 Uhr