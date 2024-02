Stand: 22.02.2024 08:23 Uhr Kulturprojekt "aufhof" in Hannover soll weitergehen

Das Kultur- und Veranstaltungsprojekt "aufhof" in der Altstadt Hannovers soll weiter gehen. Der Vertrag für das frühere Kaufhof-Gebäude an der Marktkirche läuft Ende Februar aus. Die Stadt will ihn nun um fünf Monate verlängern. Der Mix aus Kunst, Kultur und Events komme gut an, heißt es aus dem Rathaus. Allein die Ausstellung über den Street-Art Künstler Banksy habe in den vergangenen acht Monaten eine Million Besucherinnen und Besucher angezogen. Über die Verlängerung entscheidet endgültig der Verwaltungsausschuss am kommenden Donnerstag. Der "aufhof" war im vergangenen Juni in dem damals leer stehenden ehemaligen Kaufhaus in der Altstadt gestartet. Seitdem veranstalten dort zahlreiche Initiativen Events und Ausstellungen. Wie es nach dem Ende des Projektes mit dem Gebäude weitergeht, ist bisher unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.02.2024 | 06:30 Uhr