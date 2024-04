Stand: 19.04.2024 15:03 Uhr Kopfhörer im Ohr und Handy in der Hand: Radfahrerin rammt Traktor

Bei einem kuriosen Unfall in der Nähe von Bückeburg (Landkreis Schaumburg) ist am Donnerstagvormittag eine 16-jährige Radfahrerin mit einem Traktor zusammengestoßen. Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendliche mit Kopfhörern in den Ohren und einem Mobiltelefon in der Hand unterwegs war. Jedenfalls soll sie den Angaben zufolge den ihr entgegenkommenden Traktor überhaupt nicht wahrgenommen haben. Der Traktorfahrer hatte nach eigenen Angaben sogar angehalten und versucht, mit lautem Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Dennoch kam es zur Kollision. Die 16-Jährige wurde mit leichten Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Fahrrad wurde im Gegensatz zum Trecker stark beschädigt.

