Stand: 07.11.2024 12:17 Uhr Klosterkammer Hannover vergibt 121.000 Euro für soziale Projekte

Die Klosterkammer Hannover fördert fünf kirchliche, bildungsbezogene und soziale Projekte mit insgesamt 121.000 Euro. Wie eine Sprecherin mitteilt, ist unter diesen Projekten unter anderem das hannoversche Festival "Salto Wortale", das Kindern das Lesen näherbringen soll. Ein Teil der Summe geht zudem an das Kurs-Angebot der Diözese Hildesheim, bei dem Frauen im sicheren Umgang mit Computer und Smartphone geschult werden. Außerdem unterstützt die Klosterkammer den Bau eines Hospizes in Stadthagen (Landkreis Schaumburg), die Sanierung des Dachs einer Kirche in Bad Bentheim und die Erneuerung der Kühlzelle der Rhauderfener Tafel. Die Klosterkammer verwaltet das Geld von vier öffentlich-rechtlichen Stiftungen, die aus ehemals kirchlichem Vermögen entstanden sind. Aus den Erträgen unterhält sie nach eigenen Angaben unter anderem mehr als 800 Gebäude und rund 12.000 Kunstobjekte.

