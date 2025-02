Klinik-Aufenthalte erschlichen: Wohnungsloser erhält Haftstrafe Stand: 25.02.2025 15:26 Uhr Ein wohnungsloser Mann ist am Amtsgericht Lehrte zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er soll Krankheiten vorgetäuscht haben, um in Kliniken in ganz Deutschland aufgenommen zu werden.

Der 38-Jährige habe das System ausgenutzt, sich Kost und Logis erschlichen und die Krankenkasse betrogen, sagte ein Sprecher des Gerichts in Lehrte (Region Hannover) am Dienstag. Dabei habe der Mann seiner Krankenkasse einen Schaden von etwa 120.000 Euro verursacht. Angeklagt war der Mann wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 60 Fällen. Laut Anklage soll er unter anderem in Krankenhäusern in Hannover, Emden und Osnabrück übernachtet haben. Zwischen April und September vergangenen Jahres verbrachte er jeweils einen oder mehrere Tage dort. Der Mann lebte zuletzt in einer Wohnungslosen-Einrichtung. Gebürtig stammt er aus Hildesheim.

Vorbestrafter Wohnungsloser hat 300 Krankenhäuser bundesweit aufgesucht

Der Angeklagte hatte sein Verhalten vor Gericht mit einer Art "Zwangsstörung" begründet, wie die "Bild" berichtet. Demnach gab er an, sich bereits in 300 Krankenhäusern in ganz Deutschland einquartiert zu haben. Der Mann war in der Vergangenheit bereits vom Landgericht Hildesheim wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Auch dabei ging es um unberechtigte Krankenhausaufenthalte - in 100 Fällen.

