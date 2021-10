Stand: 15.10.2021 10:55 Uhr Kleingärtner müssen Parzellen in Hannover-Hainholz räumen

Im hannoverschen Stadtteil Hainholz müssen drei Kleingärtner ihre Parzellen räumen. Das hat das Amtsgericht Hannover am Donnerstag. entschieden. Die Stadt Hannover als Eigentümerin des Geländes hatte gegen die Pächter geklagt, weil sie das Areal für Gewerbe und Straßenbau nutzen will. Die Kleingärtner weigerten sich aber, die Grundstücke zu verlassen, weil sie dort feste Häuser gebaut und viel Geld investiert hatten. Die Stadt habe immer geduldet, dass sie dort entgegen der üblichen Regeln dauerhaft wohnten, und ihnen sogar Grundsteuerbescheide geschickt, so das Argument der Pächter. Das Gericht urteilte jedoch, dass das Eigentumsrecht der Stadt höher zu bewerten ist. Der Streit könnte aber noch weitergehen, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

