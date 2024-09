Stand: 05.09.2024 14:28 Uhr Klein-Laster in Brand gesetzt - und weiteres Auto zerstört

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen offenbar einen Klein-Lkw in Celle in Brand gesteckt - und damit auch ein weiteres Auto zerstört. Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizei beobachtet, wie sich sich mehrere Personen an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. Kurz darauf soll es einen Knall gegeben und der Lkw zu brennen begonnen haben. Als die Polizeibeamten eintrafen, brannte bereits die gesamte Fahrerkabine. Den Angaben zufolge rollte der Lkw dann gegen ein geparktes Auto, das ebenfalls Feuer fing. Die Feuerwehr konnte beide Fahrzeuge löschen. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch nicht geklärt. Ein Verdacht ist, dass die Täter den Klein-Laster ursprünglich stehlen wollten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05141) 277-0.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.09.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle