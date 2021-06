Stand: 10.06.2021 08:18 Uhr Kitapreis: Zweiter Platz für Bündnis im Weserbergland

Das Bündnis "Qualität im Dialog" hat den zweiten Platz im Wettbewerb um den Deutschen Kitapreis 2021 belegt. Das Bündnis besteht aus 29 Kitas in Auetal und Rinteln (Landkreis Schaumburg) sowie Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont). Der Jury gefiel besonders gut, dass 29 Kitas über Gemeindegrenzen hinweg zusammenarbeiten, dass sie in einem ständigen Austausch stehen und die Kinder nach ihren Wünschen befragt werden. So werde etwa darüber abgestimmt, wohin der nächste Ausflug gehen soll und wie der Spielplatz gestaltet werden könnte. Es gehe darum, den Kindern beizubringen, wie Demokratie funktioniere, heißt es. Das Bündnis „Qualität im Dialog“ erhält nun 10.000 Euro. Damit soll nach der Pandemie ein großes Fest für alle Kinder organisiert werden.

VIDEO: Deutscher Kita-Preis geht an Kitas im Schaumburger Land (4 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.06.2021 | 07:30 Uhr