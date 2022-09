Kinderschutz: Zahnärzte sollen Vernachlässigung erkennen Stand: 23.09.2022 16:44 Uhr Die Zahnärztekammer Niedersachsen will verstärkt Zahnärztinnen und -ärzte schulen, damit diese Zeichen von Vernachlässigung und häuslicher Gewalt bei Kindern erkennen.

Häufig ist es das Kita- oder Schulpersonal, dem auffällt, dass Kinder zu Hause vernachlässigt werden. Doch zukünftig könnten vermehrt auch Zahnärztinnen und Zahnärzte darauf achten, dass Kinder in einem gesunden Umfeld aufwachsen. Wenn beispielsweise Dreijährige schon Löcher in vielen Zähnen hätten, könne das ein Indiz für Vernachlässigung sein, sagt der Kinder- und Jugendzahnarzt Dr. Tobias Tetzlaff aus Hannover. Er setzt sich verstärkt dafür ein, dass seine Kolleginnen und Kollegen auf diesem Gebiet geschult werden. Die Jugendämter - in Hannover der Kommunale Sozialdienst - unterstützen das Engagement der Medizinerinnen und Mediziner. In jedem dritten gemeldeten Fall wird das Jugendamt tätig.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 23.09.2022 | 13:30 Uhr