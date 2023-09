Kinderpornografie-Verdacht: Dutzende Durchsuchungen in Hannover Stand: 19.09.2023 12:12 Uhr Die Polizei ist in der Region Hannover gegen mutmaßliche Besitzer von Kinderpornografie vorgegangen. Bei Durchsuchungen von mehr als 70 Objekten sicherten Einsatzkräfte riesige Mengen an Beweismaterial.

Das Material müsse nun ausgewertet werden, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Allein bei einem Tatverdächtigen stießen die Einsatzkräfte demnach bei den bereits am vergangenen Donnerstag erfolgten Durchsuchungen auf 100 externe Festplatten, auf denen kinderpornografisches Material vermutet wird. Bei einem weiteren Mann entdeckte die Polizei bei den Durchsuchungen rund 15.000 selbst gebrannte CDs und DVDs. Der Tatverdächtige gab gegenüber den Ermittlern an, dass er Bilder und Videos über 20 Jahre gesammelt und archiviert habe.

Hinweise auch aus dem Ausland

Die Ermittler waren den Tatverdächtigen zum Teil selbst auf die Spur gekommen, zum Teil gab es Hinweise von anderen Behörden, auch aus dem Ausland. Insgesamt wurden bei der Razzia laut dem Sprecher 71 Objekte durchsucht. In 43 Fällen seien Durchsuchungsbeschlüsse gegen Tatverdächtige vollstreckt worden. Einsatzkräfte des LKA unterstützen die Polizei Hannover dabei.

