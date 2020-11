Kaum Zwischenfälle bei Demo von "Initiative Querdenken" Stand: 21.11.2020 19:20 Uhr In Hannover haben am Sonnabend 650 Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen auf dem Opernplatz demonstriert. Organisiert wurde der Protest von der "Initiative Querdenken".

Es sei zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover nach der Protestaktion. Die Beamten hätten die vorgeschriebene Maskenpflicht und auch Abstände unter den Teilnehmern immer wieder kontrolliert. Verstöße im "niedrigen zweistelligen Bereich" seien festgestellt und noch vor Ort geahndet worden. Viele Betroffene hätten aber ein Attest vorzeigen können, so der Sprecher weiter. Nur in einem Fall seien Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Fälschung eingeleitet worden. Die Anzahl von Verhaftungen beziehungsweise Ingewahrsamnahmen stand am Samstagabend noch nicht fest.

Pyrotechnik am Rande

Auf dem Opernplatz hatten Redner mehrfach die Gefahr durch des Corona-Virus angezweifelt. Außerdem bezeichneten sie die staatlichen Anti-Pandemie-Regeln als übertrieben. Es kam lediglich zu kleineren Zwischenfällen: Eine Person schaffte es, die Polizeikette zu überwinden und in Richtung der "Querdenken"-Demo vorzudringen. "Die Einsatzkräfte konnten die Person aber zurückhalten", sagte ein Sprecher NDR.de. Außerdem sei am Rande der "Querdenken"-Demo Pyrotechnik gezündet worden. Drei oder vier Nebeltöpfe mit farbigem Qualm hätten gebrannt. "Wir gehen davon aus, dass die 'Querdenken'-Demo dadurch gestört werden sollte", so der Sprecher weiter.

Videos 2 Min Corona-Demos in Hannover: Das sagen die Teilnehmer Am Sonnabend haben Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert - es gab auch eine Gegendemo. Stimmen aus beiden Lagern. 2 Min

Polizei drängt Gegendemonstranten zurück

Insgesamt blieb es ruhiger als zuvor angenommen. Die Polizei hatte im Vorfeld mit bis zu 900 Teilnehmern gerechnet. Auch zu einer Gegendemonstration fanden sich deutlich weniger als die angekündigten 600 Menschen zusammen. Am Nachmittag waren etwa 330 Teilnehmer vor Ort, sagte ein Polizeisprecher NDR.de - darunter etwa 120 Linksautonome, die zu einem spontanen Protest an die Polizeiabsperrung der "Querdenker"-Demonstration drängten. Die Polizei bugsierte die Gegendemonstranten daraufhin einige Dutzend Meter zurück.

Zuletzt mehrfach Kundgebungen aufgelöst

Bundesweit demonstrieren Menschen bei "Querdenken"-Protesten gegen die Corona-Auflagen - so auch an diesem Wochenende unter anderem in Leipzig, Bochum und Berlin. Bei vergangenen Protesten haben sich auch Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme unter die Demonstranten gemischt. Mehrfach wurden Kundgebungen vorzeitig aufgelöst, weil sich die Teilnehmer nicht an Vorgaben wie Maskenpflicht und Mindestabstand hielten.

