Kaum Ärzte bei Impftermin: KVN sieht organisatorische Panne Stand: 29.03.2021 18:20 Uhr Ärzte und Praxispersonal in der Region Hannover sollen geimpft werden - und nur wenige erscheinen zum Termin. Die Kassenärztliche Vereinigung führt das auf organisatorische Pannen zurück.

600 Mediziner und deren Personal waren für den 20. März zur Impfung eingeplant, nur 200 tatsächlich erschienen - und zwar ohne Absage. Normal ist laut Region Hannover eine Ausfallquote von zehn Prozent. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) darüber berichtet. Auch am vergangenen Sonnabend folgten lediglich 28 Prozent der Einladung zur Immunisierung gegen das Coronavirus.

KVN: "Problem von Hannover"

"Wir führen das darauf zurück, dass das Impfzentrum in Hannover die Einladung per E-Mail zu kurzfristig verschickt hat", sagte Uwe Köster, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), dem NDR. Ihm zufolge wurde die Mail vom Impfzentrum erst am Freitagnachmittag, also kurz vor Impftermin am Sonnabend, verschickt - und in vielen Praxen womöglich nicht mehr gelesen. "Das scheint ein Problem von Hannover zu sein", so Köster. Aus anderen Teilen Niedersachsens sei der KVN derartiges nicht gemeldet worden.

Impfskepsis? Eher unwahrscheinlich

Anzeichen für Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca oder gar eine Impfskepsis unter medizinischem Personal sieht Köster indes nicht. Im Gegenteil. "Gerade Mediziner sind sich des Infektionsrisikos in den Praxen sehr bewusst", sagte er. "Die Praxisinhaber befürworten eine Impfung. Wir haben sehr hohe Anmelderaten zur Corona-Impfung."

