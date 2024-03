Stand: 20.03.2024 12:50 Uhr Katze "Nala" sitzt tagelang im Baum fest - Kletterer rettet sie

In Hannover haben Nachbarn in einer Gemeinschaftsaktion eine junge Katze vom Baum gerettet. Die Katze "Nala" saß vermutlich drei Tage in einem Baumwipfel vor einem Haus im Stadtteil Misburg fest, wie ein besorgter Anwohner erklärte. Die Nachbarn starteten daraufhin einen Aufruf in den sozialen Netzwerken. Ein Hobby-Kletterer meldete sich. Er holte die Katze schließlich, durch Seile gesichert, aus dem Baum.

VIDEO: Hannover: Kletterer befreit Katze "Nala" aus misslicher Lage (1 Min)

