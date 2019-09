Stand: 10.09.2019 18:53 Uhr

Karenzzeit für Minister: Opposition will 36 Monate

Wie lange sollte ein Minister aussetzen, bevor er einen Job in der Wirtschaft annimmt? Ein Gesetzentwurf der niedersächsischen Landesregierung sieht eine Karenzzeit von 18 Monaten vor. Der Opposition im Landtag reicht das nicht aus: Grüne und AfD kritisierten diese als zu kurz. Beide Fraktionen warben am Dienstag in Hannover mit eigenen Anträgen für eine Pause von bis zu drei Jahren. Die Grünen forderten zudem eine Anzeigepflicht neuer Beschäftigungen auch für Landtagsabgeordnete. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte den Entwurf der Landesregierung. Eine Karenzzeit von maximal 18 Monaten sei "absolut ausreichend", sagte er im Landtag.

"Amtsgeheimnisse müssen Amtsgeheimnisse bleiben" 10.09.2019 18:30 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) betont, dass Mandate und Ämter nicht mit dem Anschein eines Vorteils für die weitere berufliche Betätigung verbunden sein dürfen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ankündigung seit 2013

Auf Bundesebene gilt die Karenzzeit seit Juli 2015. Demnach kann Mitgliedern der Regierung ein Wechsel in die Wirtschaft in den ersten 18 Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt untersagt werden, wenn die Beschäftigung öffentliche Interessen beeinträchtigt. In Niedersachsen existiert eine solche Regelung bislang nicht. SPD und Grüne hatten zwar schon 2013 im Koalitionsvertrag eine Karenzzeit angekündigt. Ein entsprechendes Gesetz kam jedoch nicht zustande.

Videos 04:30 Hallo Niedersachsen Umweltminister Olaf Lies bleibt im Amt Hallo Niedersachsen Es hätte hohe Wellen geschlagen - aber Olaf Lies wechselt nicht zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Niedersachsens Umweltminister im Gespräch. Video (04:30 min)

Kritik an Nähe zu Lies-Angebot

Der abgesagte Wechsel von Umweltminister Olaf Lies (SPD) in die Energiewirtschaft Anfang August hatte die Diskussion neu entfacht. Anfang September legte die niedersächsische Landesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner bezeichnete es am Dienstag im Landtag als "bemerkenswert", dass Lies' Gedanken an einen Wechsel die Regierung zu einem Gesetzentwurf bewegt hätten. "Das lässt ein bisschen blicken in die Haltungswelt der Mitglieder der Landesregierung", sagte Birkner. Helge Limburg von den Grünen sagte der Regierung mit Blick auf Lies: "Sie sind zum Handeln gezwungen worden." Der AfD-Abgeordnete Christopher Emden forderte, die Wirtschaft dürfe sich keine Vorteile verschaffen "durch den Einkauf eines Ministers".

Weitere Informationen Landesregierung beschließt Karenzzeit für Minister In Niedersachsen soll es künftig eine Karenzzeit für Mitglieder der Landesregierung geben. Erst nach Ablauf einer 18-monatigen Frist wäre ein Wechsel in die Wirtschaft möglich. (03.09.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.09.2019 | 16:00 Uhr