Kaputte Baumaschine: Weiter Probleme im S-Bahnverkehr Hannover

Im S-Bahnverkehr müssen Pendler am Montag weiter mit Zugausfällen rechnen. Betroffen ist die Linie S2. Die Bauarbeiten zwischen Wunstorf und Neustadt (Region Hannover) dauern nach Angaben des Bahnunternehmens Transdev länger als geplant. Grund sei eine defekte Baumaschine. Die DB Netz habe kurzfristig über die Verlängerung der Maßnahme informiert. Mit dem Betriebsstart am Mittwoch sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auch zwischen Barsinghausen und Egestorf (Region Hannover) bereitet eine Baustelle weiter Probleme. Wegen des Wetters und der schwierigen Bodenverhältnisse dauert das Austauschen der Gleise bis mindestens zum 22. Dezember. Reisende müssen weiter mit Schienenersatzverkehr und Ausfällen rechnen. Eine defekte Oberleitung bei Wunstorfhatte am Samstag zu Ausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr der Bahn geführt.

Weitere Informationen Region Hannover: Reparatur nach Oberleitungsschaden beendet Der Zugverkehr zwischen Wunstorf und Neustadt am Rübenberge läuft wieder. Zeitweise war ein Ersatzverkehr eingerichtet. (2.12.2023) mehr

