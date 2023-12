Region Hannover: Reparatur nach Oberleitungsschaden beendet Stand: 02.12.2023 18:57 Uhr Nach einem Oberleitungsschaden am Samstagmittag in der Region Hannover ist der Zugverkehr am Abend wieder aufgenommen worden. Betroffen war die Verbindung zwischen Wunstorf und Neustadt am Rübenberge.

Wie die Deutsche Bahn am Abend auf ihrer Webseite mitteilt, sind die Reparaturarbeiten beendet, und der "Zugverkehr stabilisiert sich", wie es dort heißt. Zuvor war es auf der Strecke zu Ausfällen und Verspätungen in beiden Richtungen gekommen. Betroffen war der Fern- und Regionalverkehr. Zeitweise hatte die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr eingerichtet. Erst vor drei Tagen hatte ein Oberleitungsschaden in der Nähe vom Hauptbahnhof Hannover den Bahnverkehr über viele Stunden weitgehend lahmgelegt.

Deutsche Bahn: "Bitte informieren Sie sich weiterhin"

Die Bahn weist auf ihrer Internetseite darauf hin, sich trotz der beendeten Arbeiten vor Reiseantritt auf der Webseite der Bahn zu informieren sowie in der App der Deutschen Bahn oder beim regionalen Kundendialog unter der Telefonnummer (0511) 459 01 16 45.

