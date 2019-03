Stand: 31.03.2019 18:47 Uhr

Kanzlerin Merkel eröffnet Hannover Messe

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Sonntagabend die Hannover Messe eröffnet. Zu der Feier im Hannover Congress Centrum waren rund 2.500 Gäste geladen. Zu den Rednern gehörten neben Merkel unter anderem Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der schwedische Regierungschef Stefan Löfven. Schweden ist das diesjährige Partnerland der Hannover Messe. In diesem Jahr widmet sich die nach Veranstalterangaben größte Industrieschau der Welt Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz, Echtzeitdaten, voll vernetzter Industrie und dem autonomen Fahren, dessen Basis der neue Mobilfunk-Standard G5 ist.

Auf der Hannover Messe zeigen 6.500 Aussteller ihren Beitrag zur Fabrik der Zukunft. Schwerpunkt der Industrieschau sind die Möglichkeiten des Mobilfunk-Standards G5.







Messe öffnet Tore mit Rundgang der Kanzlerin

Mit dem traditionellen Kanzlerinnen-Rundgang öffnen am Montag die Messehallen auf dem Expo-Gelände. Rund 200.000 Besucher werden dort im Lauf der Woche erwartet. Höhepunkte sind unter anderem die 5G-Arena, in der zu sehen sein soll, wie der ultraschnelle Mobilfunkstandard in Fabriken genutzt werden kann. Bis Freitag präsentieren sich auf der Hannover Messe rund 6.500 Aussteller aus 75 Nationen. Auf dem Messegelände werden aber nicht nur Innovationen und neue Produkte präsentiert. In zahlreichen Veranstaltungen beschäftigen sich Experten zum Beispiel mit der Frage, wie der digitale Wandel den Arbeitsalltag verändert.

Microsoft-Chefin: Digitaler Wandel braucht Partner

Nach Einschätzung von Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek hat Deutschland zur Aufholjagd bei künstlicher Intelligenz und im Cloud-Computing angesetzt. Unternehmen müssten dabei auf Partnerschaften setzen: "Kein Unternehmen wird die Herausforderungen der digitalen Transformation allein bewältigen können", betonte sie im Vorfeld der Messe. Ein Beispiel sei die Autoindustrie, die Partnerschaften auch mit Wettbewerbern und strategischen Partnern knüpfe. Auf Seiten der Politik sei die Aufbruchstimmung "bedauerlicherweise in der Halbherzigkeit gelandet", kritisierte Bendiek.

KI-Experte: Maschine muss sich dem Menschen anpassen

Die Umstellung hat auch Konsequenzen für die Arbeitnehmer. "Es geht eben nicht ohne Menschen in einem sehr flexiblen Umfeld", sagte vor Kurzem Martin Ruskowski vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (KI). Sich wiederholende Prozesse beherrschten Roboter zwar besser. Der menschliche Arbeitsplatz bleibe aber zentral: Die Maschinen müssten an den Menschen angepasst werden.

