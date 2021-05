Stand: 27.05.2021 12:55 Uhr Kaiserschnitt und neue Lunge: MHH rettet Corona-Patientin

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat einer 34-jährigen Corona-Patientin erfolgreich eine Lunge transplantiert und so das Leben der Frau gerettet. Doch nicht nur ihres. Die Frau war zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung im März schwanger, an Covid schwer erkrankt und musste über ein externes System künstlich beatmet werden. Weil das Virus ihre Lunge stark geschädigt hatte, entschieden sich die Mediziner schließlich dazu, eine Lunge zu transplantieren. Deutschlandweit sind bisher nur drei weitere ähnliche Fälle bekannt, so die MHH. Doch bevor das Organ transplantiert wurde, holten die Ärzte das Baby mit einem Kaiserschnitt. Mittlerweile sind Mutter und Kind der MHH zufolge wohlauf.

