Jetzt live: Landtag debattiert über neue Corona-Regeln

Niedersachsens Landtag ist heute erneut zu einer Corona-Sondersitzung zusammen. Dabei wurde die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens vereidigt.

Zwei Tage nach dem Corona-Gipfel der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) debattiert das Landesparlament über die neuen Corona-Regeln und die angepeilten stufenweisen Lockerungen. Da Ministerpräsident Stephan Weil sich derzeit in Quarantäne befindet, hält Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) die Regierungserklärung.

Differenzierteres Vorgehen geplant

Niedersachsen will einen Teil der Corona-Maßnahmen künftig regional und differenziert regeln. In Landkreisen und Städten mit niedrigen Ansteckungszahlen könnte dann in bestimmten Bereichen etwa bei privaten Kontakten oder beim Sport mehr möglich sein als im Rest des Landes.

Behrens als Gesundheitsministerin vereidigt

Zu Beginn der Sitzung wurde Daniela Behrens (SPD) als neue Gesundheitsministerin vereidigt. Sie tritt mitten in der Corona-Krise die Nachfolge von Carola Reimann (SPD) an, die am Montag ihren Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt gegeben hatte. Für Behrens stimmten SPD und CDU, dagegen die FDP. Die Grünen enthielten sich.

