Jahrestag Auschwitz-Befreiung: Heute Gedenkstunde im Landtag Stand: 27.01.2021 02:00 Uhr Der Niedersächsische Landtag erinnert heute anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz an die Opfer des Nationalsozialismus. NDR.de überträgt die Veranstaltung ab 10 Uhr im Livestream.

Nach einleitenden Worten von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) wird die Leiterin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Elke Gryglewski, eine Rede halten. Auf der Besuchertribüne sollen zudem die Musikstücke "Abendphantasie" von Viktor Ullmann und "Ruhe der Fläche" von Erwin Schulhoff aufgeführt werden. Ullmann war im Oktober 1944 in Auschwitz ermordet worden, Schulhoff starb 1942 nach der Deportation in einem Lager im bayerischen Weißenburg.

Corona-Maßnahmen verhindern größere Veranstaltung

Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen nehmen keine Gäste an der Gedenkstunde teil. Ursprünglich war eine große Veranstaltung in der Marktkirche in Hannover geplant, die aber aufgrund des verlängerten Lockdowns abgesagt werden musste. Die Gedenkstunde ist Bestandteil der Plenarsitzung, die am Mittwoch stattfindet.

Holocaust-Gedenktag seit 1996

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager im polnischen Auschwitz befreit. Seit 1996 wird zu diesem Datum der Holocaust-Gedenktag begangen. Auch im Bundestag ist am Mittwoch eine Gedenkstunde geplant. Dort sprechen die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Fassung des Textes hieß es, die planmäßige Landtagssitzung fände im Anschluss an die Gedenkveranstaltung statt. Tatsächlich ist die Veranstaltung bereits Teil der Plenarsitzung. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

