Stand: 06.01.2022 07:45 Uhr JVA statt Reha: Straftäter fliegt in Bockenem auf

Ein gesuchter Straftäter ist aufgeflogen, weil er nicht zu einer Reha-Maßnahme erschienen ist. Die Mitarbeitenden einer Klinik in Bockenem (Landkreis Hildesheim) befürchteten, dass der Mann wegen seiner Vorerkrankung möglicherweise tot in seiner Wohnung liegen könnte und riefen die Polizei. Die Beamten fanden den 39-Jährigen und stellten dabei auch fest, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorliegen und er eigentlich in der JVA Wolfenbüttel sein sollte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und ins Gefängnis gebracht.

