Stand: 28.10.2019 19:30 Uhr

JU-Chef Kuban stellt CDU-Vorsitzende infrage

Nach der Landtagswahl in Thüringen wächst die Kritik an der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Der aus Barsinghausen (Region Hannover) stammende Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, hat nach mehrere Medienberichten die CDU-Chefin in CDU-Präsidiumssitzung am Montag in Berlin attackiert und offen infrage gestellt. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, forderte Kuban nach dem CDU-Wahldebakel in Thüringen auch die Kanzlerkandidaten-Frage zu klären.

Kramp-Karrenbauer gegen Kuban

Kramp-Karrenbauer soll auf den Angriff mit dem Hinweis reagiert haben, dass Kuban einen Antrag dazu stellen könne. Auf einer anschließenden Pressekonferenz forderte die CDU-Chefin ihre Kritiker auf, aus der Deckung zu kommen. Sie wolle an ihrem Plan festhalten, die Frage der Kanzlerkandidatur erst auf dem Parteitag Ende 2020 zu klären. "Wer auch immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst geklärt werden, hat auf diesem Bundesparteitag die Gelegenheit", sagte Kramp-Karrenbauer. Der CDU-Parteitag findet Ende November in Leipzig statt.

Althusmann gegen Kooperation mit der Linken

Unterdessen riet der niedersächsische CDU-Landeschef Bernd Althusmann seinen Thüringer Parteikollegen von einer Kooperation mit den Linken ab. "Eine sozialistische Partei zu tolerieren oder mit ihr womöglich zu koalieren, ist keine ernsthafte Option", sagte er dem RND. "Verlässlichkeit ist die harte Währung unserer Politik. Es sollte bei einer klaren Ablehnung bleiben", so Althusmann.

Junge-Union-Chef Tilman Kuban - ein Porträt Hallo Niedersachsen - 31.03.2019 19:30 Uhr Seine ersten Gehversuche auf dem großen Parkett waren nicht gerade stilsicher. Wer ist Tilman Kuban? Der Werdegang des Vorsitzenden der Jungen Union.







1,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Neuer JU-Chef Kuban will Merz im GroKo-Kabinett Tilman Kuban ist am Sonnabend zum Vorsitzenden der Jungen Union gewählt worden. Der 31-Jährige aus der Region Hannover ruft die CDU zu selbstbewussteren Wahlzielen auf. (17.03.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.10.2019 | 18:00 Uhr