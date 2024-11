Internationaler Männertag 2024: Für die Gesundheit der Männer Stand: 14.11.2024 11:26 Uhr Er ist nicht zu verwechseln mit Vatertag: Am 19. November ist internationaler Männertag. Dieser macht aufmerksam auf das Thema "Männer-Gesundheit" und problematisiert Rollenbilder. Und was haben Schnurrbärte damit zu tun?

Spätestens seit der sogenannten "Movember"-Bewegung gilt der Schnurrbart als Symbol für die Gesundheit der Männer. Der Name der "Movember" Stiftung steht für das englische Wort für Schnurrbart (moustache) und November. Jedes Jahr im November startet die Stiftung die Kampagne, bei der sich Männer einen Schnurrbart wachsen lassen sollen, um auf negative Klischees rund um die Gesundheit von Männern aufmerksam zu machen.

Gesundheit von Männern: Lauf in Hannover mit Schnurrbart

Dieser Bewegung schließt sich Hannover am Dienstag an. Der Turn-Klubb Hannover veranstaltet einen "Schnubbi"-Lauf. Zusätzlich zur Sportkleidung sollen sich alle Teilnehmenden einen Schnurrbart stehen lassen - ob echt, angeklebt oder als Maske 'rangehalten. Für jene ohne natürlichen Schnurrbartwuchs verschenken die Veranstaltenden einen "Klebe-Schnubbi". Danach startet ein gemeinsamer Fünf-Kilometer-Lauf durch die Stadt. Damit soll die "Movember" Stiftung unterstützt werden.

25 Jahre Tag der Männergesundheit

Der internationale Männertag, auch Tag der Männergesundheit genannt, findet jedes Jahr statt. Seinen Ursprung hat der Aktionstag in Trinidad und Tobago, einem karibischen Inselstaat. Dort wurde er im Jahr 1999 eingeführt und verbreitete sich danach weltweit. Hintergrund des internationalen Männertages ist es, auch auf männliche Benachteiligung aufmerksam zu machen. Das Motto in diesem Jahr sind "positive männliche Vorbilder".

AUDIO: Krebs: Nicht nur schwere Krankheit, sondern auch Armutsrisiko (5 Min) Krebs: Nicht nur schwere Krankheit, sondern auch Armutsrisiko (5 Min)

Männertag am 19. November: Sterberate und Rollenbilder von Männern

So liegt die Lebenserwartung bei Männern mit 70,5 Jahren weltweit durchschnittlich etwa fünf Jahre unter der von Frauen (75,9 Jahre). Außerdem werden in Deutschland etwa 73 Prozent aller Suizide von Männern begangen. An dem Aktionstag soll auch auf toxische Männlichkeit und bestehende Rollenbilder aufmerksam gemacht werden - Klischees des Mannes als "starkes Geschlecht", und dass ein Mann keine Gefühle zeigen dürfe, sollen problematisiert werden.

"Movember": Stiftung für Gesundheitsforschung wie Krebs

Die "Movember" Stiftung unterstützt die Gesundheitsforschung von Männern - zum Beispiel zu den Themen Prostata- oder Hodenkrebs, psychische Gesundheit oder Selbstmordprävention. In den sozialen Medien sei die "Movember"-Bewegung dadurch bekannt geworden, dass sich Männer im November einen Oberlippenbart wachsen lassen. Damit sei der Oberlippenbart laut Stiftung zum Symbol für die Gesundheit von Männern geworden. Die Stiftung verfolge das Ziel, die Lebenserwartung bei Männern zu verbessern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Krebs