Ins Netz gegangen: 1.000. E-Ladestation eingeweiht Stand: 25.11.2020 15:52 Uhr In der Region Hannover gibt es jetzt 1.000 E-Ladestationen. Der Energieversorger Enercity weihte sie vor der Zentrale einer Versicherungsgruppe ein. Die Elektromobilität soll so vorangetrieben werden.

Nach eigenen Angaben trage das kommunale Unternehmen dazu bei, dass die Landeshauptstadt eines der dichtesten Ladenetze der Bundesrepublik bekomme. Allein in der Stadt Hannover würden noch 480 öffentliche Ladepunkte eingerichtet. Öffentliches Laden sei dabei die sichtbare Spitze des Eisbergs, die große Mehrheit (rund 80 bis 85 Prozent) der Ladevorgänge geschehe zuhause oder am Arbeitsplatz, so das Unternehmen.

Versicherer will noch mehr Ladestationen

"HDI leistet einen aktiven Beitrag zur Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit, daher stellen wir unter anderem bereits seit 2017 für Kunden, Gäste und Mitarbeiter Ladestationen zur Verfügung", sagte Dr. Edgar Puls, Vorstandschefder HDI Global SE. Der Versicherer HDI ist Teil der Talanx-Gruppe. Der Versicherer plane bis Ende 2021 nahezu eine Verdoppelung seiner Ladestationen, so Puls.

Enercity will zum Fortschritt der E-Mobilität beitragen

Zu jedem von Enercity bereitgestellten öffentlichen Ladepunkt kämen derzeit vier weitere Ladepunkte bei Unternehmen wie der HDI oder bei Privatkunden hinzu, sagte Enercity-Chefin Susanna Zapreva. "Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir mit diesen Lademöglichkeiten einen sichtbaren Fortschritt beim Thema E-Mobilität."

