Stand: 05.11.2024 12:13 Uhr Industriezulieferer Schaeffler baut Stellen ab - auch in Hameln

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat angekündigt, alle Aktivitäten am Standort Hameln aufzugeben und das Werk verkaufen zu wollen. Grund dafür sind nach Angaben des Unternehmens aus Herzogenaurach strukturelle Veränderungen in ganz Europa, um Geld einzusparen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Erst 2022 hatte die Schaeffler-Gruppe das Werk der Melior Motion in Hameln übernommen. Dort werden überwiegend Planetengetriebe für Industrieroboter hergestellt. Von den Abbaumaßnahmen sind in Deutschland zehn Standorte mit insgesamt etwa 2.800 Mitarbeitenden betroffen. Sie sollen zwischen 2025 und 2027 umgesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

