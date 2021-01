Stand: 31.01.2021 10:35 Uhr In Wohnung gegrillt: 14-Jährige mit Kohlenmonoxid-Vergiftung

Eine 14-Jährige hat am Sonnabend in Nienburg nach dem Grillen mit der Familie eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten die Beteiligten auf dem Balkon und in der Wohnung gegrillt. Anschließend stellten sie den Grill zum Ausgasen nach draußen. Den Angaben zufolge entstand dabei Kohlenmonoxid, das in die Wohnung gelangte. Die 14-Jährige kollabierte daraufhin in der Nacht. Die Feuerwehr holte sie und elf weitere Menschen aus der Wohnung. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

