In Japan verschollen: Claudio Worm aus Burgdorf weiter vermisst Stand: 22.10.2024 17:14 Uhr Seit zehn Tagen fehlt jede Spur von Claudio Worm. Offenbar wurden Gegenstände des 21-Jährigen gefunden - darunter sein Handy, Reisepass und Kleidungsstücke.

Eine Frau soll das Handy von Claudio Worm am 12. Oktober auf einem Gehweg nahe des Flusses Kinokawa in der Stadt Wakayama gefunden haben. Das teilte eine japanische Journalistin dem NDR Niedersachsen mit. Auf einer Toilette sollen demnach weitere Gegenstände gefunden worden sein - darunter unter anderem der Reisepass, Kleidungsstücke und eine Halskette des 21-Jährigen. Sein Rucksack und sein Portemonnaie seien bisher noch nicht aufgetaucht, so die Journalistin. Die Polizei ermittelt eigenen Aussagen zufolge in verschiedene Richtungen.

Freunde des jungen Mannes haben ebenso wie das deutsche Konsulat in Osaka im Internet Suchaufrufe veröffentlicht. Der Fall ist dem Auswärtigen Amt nach eigenen Angaben bekannt. "Unsere Botschaft in Tokyo steht mit Angehörigen und den lokalen Behörden in Japan in Kontakt", heißt es in einer Mitteilung. Japanische Medien berichten derweil, dass eine Videokamera den Burgdorfer am Morgen des 11. Oktober am Bahnhof der Stadt Wakayama nahe Osaka aufgenommen habe.

Vermisster Burgdorfer meldete sich zuletzt am 10. Oktober bei Freunden

Claudio Worm war alleine durch Japan gereist. Den Behörden zufolge hatte er sich zuletzt am Abend des 10. Oktober aus einer Bar nahe des Hafens in Wakayama bei Freunden gemeldet. Danach habe es keinen Kontakt mehr gegeben, das Handy war kurze Zeit später ausgeschaltet. Kameras sollen zeigen, dass er die Bar verließ. Die Gegenstände des Vermissten wurden rund acht Kilometer entfernt gefunden. Einen Tag nach seinem Verschwinden hatte der 21-Jährige zurück nach Deutschland reisen wollen, wie Freunde berichten.

