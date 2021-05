Stand: 11.05.2021 11:08 Uhr Im Supermarkt auf Tomate ausgerutscht: Urteil verschoben

Das Urteil um einen folgenschweren Sturz in einem Lidl-Markt in Hildesheim wurde auf Mitte Juni verschoben. Die Parteien wollen zunächst weiter über einen Vergleich verhandeln, teilte das Landgericht Hildesheim mit. Ein 67-Jähriger fordert von Lidl unter anderem 25.000 Euro Schmerzensgeld: Er war vor fast vier Jahren in einer Filiale des Discounters auf einer Tomate ausgerutscht. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er seitdem auf den Rollstuhl angewiesen ist. Lidl hatte im Dezember einen Vergleich und 15.000 Euro angeboten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.05.2021 | 07:30 Uhr