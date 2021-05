Stand: 30.05.2021 14:15 Uhr Illegales Rennen: 31-Jähriger kollidiert mit Pkw von Familie

Ein betrunkener 31 Jahre alter Mann ist am Sonnabend in Neustadt am Rübenberge frontal in den Wagen einer vierköpfigen Familie gefahren. Die Eltern und ein Kind wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie geht davon aus, dass sich der Unfallverursacher zuvor ein illegales Straßenrennen mit einem anderen Verkehrsteilnehmer geliefert hat. Der 31-Jährige kletterte unverletzt aus seinem Wagen und floh zunächst zu Fuß. Fahnder nahmen ihn in der Nähe des Unfallortes vorübergehend fest. Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille. Der Mann hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen und hatte auch keine Nummernschilder. Ermittler fahnden indes nach dem Fahrer des zweiten Wagens, der Zeugen zufolge ebenfalls keine Nummernschilder hatte. Der Sachschaden beträgt 11.000 Euro.

Weitere Informationen Celle: Polizei geht in der Nacht erneut gegen "Autoposer" vor Es wurden rund 90 Autos überprüft. Bereits am Freitagabend hatten sich 80 Personen in einem Parkhaus getroffen. (30.05.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.05.2021 | 14:00 Uhr