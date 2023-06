"Grips Giganten": IdeenExpo sucht klügste Schule Deutschlands Stand: 19.06.2023 17:01 Uhr Vier Schulen aus vier Bundesländern treten in einem Quiz zu Technik und Naturwissenschaften gegeneinander an - mit einer App der IdeenExpo. Doch das sind nicht die einzigen Pläne der Veranstalter.

von Benedikt Bathe

Mehr als 425.000 junge Menschen waren im vergangenen Jahr dabei, als auf dem Messegelände in Hannover eines der größten Jugendevents in Europa für Technik und Naturwissenschaften stattfand. Dieses Jahr geht die IdeenExpo ins Digitale: Bei dem Live-Quiz "Grips Giganten" sollen sich am 30. Juni rund 600 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland messen - gleichzeitig per App. Die Veranstalter der IdeenExpo haben ihre Pläne am Montag in Hannover vorgestellt.

Diese Schule aus Niedersachsen ist dabei

Bis zur nächsten Ausgabe der IdeenExpo dauert es noch ein Jahr. Damit Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr hungrig auf Naturwissenschaften bleiben, habe man sich etwas einfallen lassen, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der IdeenExpo, Volker Schmidt: "Dazu haben wir jetzt die 'Grips Giganten' ins Leben gerufen. Wir suchen die klügste Schule Deutschlands. Und das werden wir machen mit einem deutschlandweiten Quiz, das live im Netz übertragen wird, wo jeder sich beteiligen und einbringen kann." Aus Niedersachsen sind Schülerinnen und Schüler der IGS in Langenhagen bei Hannover dabei. Ihre Konkurrenz kommt aus Hamburg, Frankfurt (Oder) und Friedrichshafen. Insgesamt winken 10.000 Euro Preisgeld. Das Quiz beinhaltet Fragen zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (MINT), Klimaschutz und Wirtschaft.

MINT-Fachkräfte dringend gesucht

Wie die Großveranstaltung in Hannover soll auch das Quiz-Event Berufsorientierung mit Wissensvermittlung und Spaß mischen. "Wer bringt schon DJs, Berufsorientierung und MINT-Themen gleichzeitig in eine Show, wenn nicht wir?", sagt Volker Schmidt. Nachwuchs in den technisch-naturwissenschaftlichen Berufen werde dringend gebraucht, erinnert er: "Wärmewende und Energiewende - das geht nur mit Fachkräften in diesen Bereichen."

IdeenExpo: Premiere für Handyspiel

Nicht nur das Quiz der IdeenExpo feiert seine Premiere, auch die Quiz-App hat ihren ersten Einsatz - und soll spielerisch an Themen aus dem MINT-Bereich heranführen. Die Veranstalter haben das Spiel mit Blick auf Schülerinnen und Schüler entwickelt. 36 Fragen sind in mehreren Runden zu beantworten. Die Pläne für das Handyspiel gehen über das Schulquiz hinaus: Die App soll auch bei einer Herbsttour der IdeenExpo an Schulen, auf Marktplätzen und auf der Messe im nächsten Jahr zum Einsatz kommen.

Schüler üben bereits für das Quiz

Er sei sofort Feuer und Flamme gewesen, als er von der Idee gehört habe, erzählt Lehrer Bernd Rittmeier von der IGS Langenhagen. "Bisher gehen die Schülerinnen und Schüler zur IdeenExpo - jetzt kommt sie zu uns." Die Ausstattung im naturwissenschaftlichen Bereich könne das Preisgeld gut gebrauchen. Schülerin Janessa Neumüller sagte, ihre Klasse übe bereits für den großen Tag. Im Rahmen des Programms an der IGS will sich der Flughafen Hannover als Arbeitgeber präsentieren. Lehrer Rittmeier gibt sich siegesgewiss, was einen der vorderen Plätze angeht.

Live-Übertragung im Internet

Das Live-Quiz wird am 30. Juni ab 9 Uhr im Internet übertragen, dabei werden alle vier Schulen einbezogen. Wenn alles gut geht, wird es nicht die letzte Ausgabe der Show sein, versprechen die Veranstalter.

