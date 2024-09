IAA Transportation 2024: Messe in Hannover mit Zeppelin Flügen Stand: 13.09.2024 13:29 Uhr Vom 17. bis 22. September findet die IAA Transportation 2024 in Hannover statt. Eine Messe der Nutzfahrzeug-, Transport- und Logistikbranche. Ein Highlight sei ein Zeppelin, der an mehreren Tagen über die Stadt fliegt.

Schon am Sonntag, den 15. September, soll der Zeppelin zu seinem ersten Flug starten. Blau-weiß und mit der Aufschrift "ZF - Next Generation Mobility" ist der Zeppelin erkennbar. Bis zum 18. September kann er von von 9 bis 14 Uhr über der Stadt und dem Messegelände beobachtet werden. Er gehört laut ZF zu den größten aktiven Luftschiffen der Welt. Der Konzern wird einer der Aussteller bei der IAA Transportation sein.

Messe in Hannover: Klimaneutrale Logistik und Transport

1.650 Aussteller aus 41 Ländern präsentieren sich nach Angaben der IAA Transportation in Hannover. Die Messe sei eine internationale Leitplattform für Busse, Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor. Die Branchen kämen in Hannover zusammen, um gemeinsam an einer nachhaltigen und innovativen Zukunft zu arbeiten, sagt Jürgen Mindel, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA). In diesem Jahr findet die Messe unter dem Motto "People And Goods On The Move" statt. Ziel sei es, die Klimaneutralität in der Logistik und im Transport mit innovativen Transportsystemen voranzutreiben.

Programm der IAA Transportation 2024

Auf der Messe gebe es neben einem Ausstellungsbereich, in dem Innovationen ausgestellt werden sollen, auch Diskussionsrunden und Mitmach-Angebote für Besuchende. So können Lastenräder auf einem Parcours getestet werden oder neue Nutzfahrzeuge unter anderem von Tesla oder VW Nutzfahrzeuge auf einer Teststrecke gefahren werden. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier. Vor zwei Jahren waren in sechs Tagen rund 135.000 Besucherinnen und Besucherzu der Messe gekommen.

Tickets und Öffnungszeiten für die Transport- und Fahrzeug-Messe

Die IAA Transportation ist vom 17. bis 22. September jeweils von 9 bis 18 Uhr für Besuchende geöffnet. Ein Wochenendticket kostet 10 Euro, Tickets an einem Werktag 28 Euro. Vergünstigt gibt es Nachmittagstickets für 13 Euro. Ermäßigte Tickets für 9 Euro gibt es unter anderem für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende.

