Hotelgast findet nach Betriebsfeier Leiche - angeblich

Aufregung in Winsen im Landkreis Celle: In der Nacht zu Freitag ist der Polizei eine leblose, vermutlich tote Person in einem Hotelbett gemeldet worden. Der Alarm kam von einem 57-Jährigen, der auf einer Betriebsfeier in dem Hotel gewesen war. Als er in sein Zimmer kam, habe er dort die leblose Frau entdeckt, teilte er der Polizei gegen 4 Uhr aufgeregt mit. Die Frau sei ihm völlig unbekannt, auch habe sie nicht an der Betriebsfeier teilgenommen. Die Polizei fand den alkoholisierten Mann aus Schleswig-Holstein in verwirrtem Zustand vor dem Hotelgebäude. Weil er keinen Zimmerschlüssel dabei hatte, traten die Polizisten angesichts der mutmaßlichen Notlage die Zimmertür ein. Vorgefunden haben sie aber nichts: weder eine verstorbene noch schlafende noch sonstige Person. Die Polizei rückte "nach Wiederherstellung der Sicherheit" ab, der Hotelgast legte sich schlafen.

