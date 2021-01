Stand: 25.01.2021 19:13 Uhr Hohe Inzidenz: Landkreis Nienburg erlässt zusätzliche Regeln

Der Landkreis Nienburg verschärft seine Corona-Maßnahmen. Grund dafür sind die seit Tagen anhaltend hohen Infektionszahlen mit einem Inzidenzwert, der um den Wert von 200 schwankt. Die strengeren Regeln betreffen vor allem Alten- und Pflegeheime. Ab sofort werden nun nicht mehr nur Mitarbeitende, sondern auch sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Bis zu 140 Menschen sind aktuell in den kreisweit 28 Altenheimen infiziert. Auch die beiden Helios-Kliniken sind von einem Corona-Ausbruch betroffen. Entlassene Patienten müssen nun zehn Tage in Quarantäne bleiben. Auf härtere Maßnahmen im privaten Bereich verzichten die Verantwortlichen bewusst. Eine nächtliche Ausgangssperre etwa wäre reine Symbolik gewesen, hieß es vom Landkreis. In den Schulen gelte aber für zwei Wochen eine Maskenpflicht im Unterricht ab der ersten Klasse.

