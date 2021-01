Stand: 28.01.2021 19:32 Uhr Hildesheim: Prozess gegen mutmaßliche Dealer gestartet

Vier Männer müssen sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Hildesheim verantworten, weil sie eine professionelle Marihuana-Plantage mit mehr als 2.000 Pflanzen betrieben haben sollen. Die 25 bis 57 Jahre alten Angeklagten sollen die Pflanzen in einer ehemaligen Gaststätte in Lenne (Landkreis Holzminden) angepflanzt haben, so die Staatsanwaltschaft. Einer der Männer hat nach Ansicht der Anklagebehörde unter anderem auch Ecstasy verkauft. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Drogenhändler-Ring im vergangenen Sommer zerschlagen.

