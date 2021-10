Stand: 18.10.2021 07:34 Uhr Hildesheim: Feuer in Geräteschuppen und Küche

Die Feuerwehr in Hildesheim ist am Sonntag zu mehreren Bränden gerufen worden. Unter anderem brannte in der Nordstadt ein Geräteschuppen aus ungeklärter Ursache. Der Einsatz war auch deshalb gefährlich, weil sich in dem Schuppen mehrere Gasflaschen befanden. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Bei einem weiteren Notfall wurde die Feuerwehr in die Hildesheimer Innenstadt zu einer Wohnung gerufen, in der mehrere Rauchmelder piepten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Eine Person kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.10.2021 | 06:30 Uhr