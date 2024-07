Stand: 21.07.2024 16:33 Uhr Hildesheim: 84-Jähriger geht in Badesee unter und stirbt

Ein 84-jähriger Mann ist am Sonntag im Hohnsensee im Süden von Hildesheim ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Passanten beobachtet wie der Mann auf den See hinausschwamm und plötzlich verschwand. Rettungstaucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren nach Angaben der Feuerwehr 40 Minuten später vor Ort. Sie konnten den 84-Jährigen weitere fünf Minuten später bergen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach Polizeiangaben kurz darauf starb. Die genaue Ursache für seinen Tod und die Umstände sind bisher unklar. Der 84-Jährige ist der zweite Badetote in der Region Hannover innerhalb weniger Tage. Am Samstag starb ein 27-Jähriger, der am Freitag im Wietzesee in Isernhagen untergegangen war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min