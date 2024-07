Stand: 22.07.2024 08:47 Uhr Junger Mann nach Badeunfall in Isernhagen gestorben

Ein 27-Jähriger ist nach einem Badeunfall in der Region Hannover am Samstag im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Freitag im Wietzesee in Isernhagen untergegangen. Nach Rettungsmaßnahmen von Ersthelfern konnte er zunächst von der Feuerwehr wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort starb der junge Mann dann jedoch am Samstagnachmittag, wie die Polizei auf Nachfrage von NDR Niedersachsen am Sonntag mitteilte. Die Beamten ermitteln weiter zu Todesumständen und -ursache. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bislang nicht, so die Polizei. Nach ersten Angaben vermuteten die Rettungskräfte, dass der Mann mit mehreren Bekannten an dem See war. Demnach hielt sich die Gruppe an einem nicht überwachten Teil des Gewässers auf.

Hinweis der Redaktion: In den ersten Meldungen der Einsatzkräfte hieß es, das Unglück habe sich am Hufeisensee ereignet. Zudem war das Alter des Mannes mit 24 Jahren angegeben worden. Wir haben die Angaben nach den jüngsten Polizeiangaben korrigiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.07.2024 | 19:00 Uhr