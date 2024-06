Stand: 21.06.2024 09:29 Uhr Hauptbahnhof Hannover: Polizei stellt viele Waffen sicher

Die Bundespolizei hat bei Kontrollen im Hauptbahnhof Hannover eine Vielzahl an Messern beschlagnahmt - darunter Einhand-, Taschen- und Springmesser. Während der Fußball-Europameisterschaft gilt im Hauptbahnhof zu bestimmten Zeiten eine Waffenverbotszone. Die Bilanz des ersten Kontrolltages am Mittwoch ist laut Bundespolizei "besorgniserregend". Die Anzahl der getragenen Waffen zeige erneut, dass sich seit geraumer Zeit ein bedenklicher Trend abzeichnet, heißt es. Die Polizei hatte am Mittwoch insgesamt 152 Menschen kontrolliert. Sie will auch in den kommenden Tagen verstärkt Präsenz zeigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.06.2024 | 08:30 Uhr