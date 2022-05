Stand: 17.05.2022 11:53 Uhr Hannoversche Landeskirche: Synode tagt im Henriettenstift

Die Synode der hannoverschen Landeskirche kommt von Mittwoch bis zum 21. Mai im Diakovere Henriettenstift in Hannover zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Nach digitalen Treffen in der Corona-Pandemie findet die Tagung des Kirchenparlaments erstmals wieder in Präsenz statt, wie ein Sprecher mitteilte. Einen Schwerpunkt der Beratungen bildet die Beteiligung Jugendlicher. So treffen sich am 20. Mai 79 gewählte Jugendsynodale mit den Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern der Landessynode in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover zu einer Jugendsynode. Bei der zweiten Jugendsynode in der Geschichte der Landeskirche stehen Workshops und die Plenarsitzung unter der Überschrift "Bunt. Mutig. Klar. #Kirche2030" im Zentrum, heißt es. Neben dem turnusgemäßen Bericht von Landesbischof Ralf Meister stehen darüber hinaus Themen wie der Klimaschutz und der Zukunftsprozess der größten evangelischen Landeskirche in Deutschland auf dem Programm der Synode. Sie berät zudem über Hilfen für Menschen aus der Ukraine und den Kirchentag im Jahr 2025 in Hannover. Die Tagung der Landessynode und die Jugendsynode werden den Angaben zufolge per Livestream auf der Internetseite und auf dem YouTube-Kanal der Landeskirche übertragen.

