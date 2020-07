Stand: 22.07.2020 20:25 Uhr - Hallo Niedersachsen

Hannovers OB Onay erhält Drohmail von "NSU 2.0"

Niedersächsische Politiker der Grünen haben eine Drohmail erhalten, die mit dem Absender "NSU 2.0" unterzeichnet ist. Betroffen ist unter anderem Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Die E-Mail, die dem Regionalmagazin Hallo Niedersachsen vorliegt, endet mit "Heil Hitler" und bedroht das Leben Onays und seiner Familie. Das Schreiben ist neben Onay auch an die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Filiz Polat sowie ihre Fraktionskollegen Anton Hofreiter und Renate Künast verschickt worden. Die Politiker hatten die Drohung bereits am Dienstag erhalten.

Mindestens 69 rechtsextremistische Schreiben

Seit Wochen häufen sich rechtsextreme Morddrohungen gegen Personen aus Politik und Kultur per E-Mail und in Briefen, die mit "NSU 2.0" unterschrieben sind. Insgesamt 69 davon kennt das hessische Landeskriminalamt, das in diesen Fällen bereits ermittelt. Die Urheber der Schreiben sind bislang unbekannt. Belit Onay hatte schon nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister im November vorigen Jahres Hassmails und Drohbriefe erhalten. Diese hätten aber eine neue Qualität, so Onay.

