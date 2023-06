Stand: 06.06.2023 08:38 Uhr Hannoveraner schützen sich immer besser vor Einbrüchen

Einbrecher scheitern immer öfter bei ihren Versuchen, in Häuser oder Wohnungen einzudringen. Im vergangenen Jahr blieben gut die Hälfte der Versuche erfolglos, so die Polizei. Damit ist die Erfolgsquote der Einbrecher in den letzten zehn Jahren um rund zehn Prozentpunkte gesunken. Wichtig sei es, Fenster zu schließen und Haustüren nicht nur zuzuziehen, sondern abzuschließen. Auch Garagen sollten nicht offen stehen. Insgesamt verzeichnete die Polizeidirektion Hannover im vergangenen Jahr einen Anstieg der Einbrüche auf rund 1.300 von knapp 900 im Jahr davor. Dazu werden sowohl vollendete als auch versuchte Taten gezählt. Die Zahl liegt aber noch weit unter der aus der Vor-Coronazeit, heißt es von der Polizei.

