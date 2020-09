Stand: 21.09.2020 14:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover will jährlich 1.300 Wohnungen bauen

Auch in Hannover ist bezahlbarer Wohnraum nach wie vor knapp. Deshalb hat die Landeshauptstadt ihre 2016 gestartete Wohnungsbauoffensive um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Seitdem sind in der Stadt in Zusammenarbeit mit Genossenschaften, Bauträgern und Wohnungsbau-Verbänden 5.000 neue Wohnungen entstanden.

Pro Jahr sollen 1.300 Wohnungen gebaut werden

Um die Wohnungsknappheit zu lindern, will die Stadt nun die Zahl der zu bauenden Wohnungen auf pro Jahr 1.300 erhöhen, wie Hannovers Stadtbaurat Uwe Bodemann am Montag sagte. Das entspreche auch den Erwartungen des Rates der Stadt. "Und wir fordern gleichzeitig auch einen höheren Anteil an geförderten Wohnungen - nämlich 30, statt 25 Prozent", sagte Bodemann. Da die Pläne für viele Bauprojekte schon recht weit fortgeschritten seien, werde es der Bauwirtschaft sicherlich nicht schwer fallen, die Zahlen zu erfüllen. Und auch Platz gebe es genug in der Landeshauptstadt.

Genügend Flächen für neue Wohnungen?

Aus Bodemanns Sicht verfüge Hannover über genügend Flächen, auf denen neue Wohnungen entstehen könnten. Dazu zählt er das Gebiet Kronsrode im Süden der Stadt, die Wasserstadt auf dem früheren Continental-Gelände in Limmer und das Areal auf dem bis vor einiger Zeit noch das Oststadt-Krankenhaus stand. Bodemann schätzt, dass diese und weitere kleinere Flächen für die nächsten fünf bis sieben Jahre ausreichen werden. Allein am Kronsberg sollen demnach mehr als 3.000 Wohnungen entstehen. Die Offensive sei erfolgreich, sagt auch Frank Eretge, Sprecher Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen Hannover. Gleichwohl gebe es Menschen, die nach wie vor Schwierigkeiten hätten, eine Wohnung zu finden.

