Stand: 09.11.2022 15:30 Uhr Hannover und Hildesheim gedenken Opfer der Reichspogromnacht

An mehreren Orten gibt es heute Gedenkzeremonien für die Opfer der Reichspogromnacht. Am Mittag legten Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Mahnmal am Platz der ehemaligen Synagoge in der Roten Reihe einen Kranz nieder. Die Zeremonie gestalteten die Liberale Jüdische Gemeinde Hannover sowie Schülerinnen und Schüler der Heisterbergschule. Ab 18 Uhr lädt die Villa Seligmann zum Gedenken in die Marktkirche Hannover. Gäste können ohne Anmeldung vorbeikommen. In Hildesheim gibt es um 15 Uhr eine Gedenkstunde am Mahnmal am Lappenberg. Damit soll ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung gesetzt werden.

Weitere Informationen Angeordneter Terror in der Reichspogromnacht 9. November 1938: Auf Geheiß der Nationalsozialisten brennen heute vor 84 Jahren auch im Norden Synagogen und jüdische Geschäfte. (09.11.202) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.11.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit