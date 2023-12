Stand: 02.12.2023 12:41 Uhr Hannover und Bremen: Flüge von und nach München fallen aus

An den Flughäfen in Hannover und Bremen fallen nahezu alle Flüge von und nach München aus. Das vermelden die Airports Hannover und Bremen auf ihren Webseiten. Grund dafür sind die starken Schneefälle in Bayern. Der Flugbetrieb in der bayerischen Landeshauptstadt war bereits am Samstagmorgen eingestellt worden. Die Sperrung wurde bis Sonntagmorgen 6 Uhr verlängert. Eine Sprecherin des Airports Hannover sagte zudem, eine Landebahn sei zeitweise gesperrt gewesen. Auf Rollwegen werde immer wieder Schnee geräumt. Der Flugverkehr werde durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.12.2023 | 12:00 Uhr