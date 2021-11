Hannover stattet Klassenräume mit 1.750 CO2-Ampeln aus Stand: 15.11.2021 14:58 Uhr Die Stadt Hannover versorgt Schulen mit CO2-Ampeln. Ausgestattet werden Klassenräume der Jahrgänge 1 bis 6, Mensen und Aulen. Die Geräte zeigen den Kohlendioxid-Gehalt in der Luft.

Dadurch sollen sie helfen, Lüftungsintervalle in den Räumlichkeiten zu verbessern. 1.750 Ampeln wurden angeschafft, teilte die Stadt am Montag mit. Die Auslieferung läuft und soll demnach Ende des Jahres abgeschlossen sein. "Eine erhöhte Kohlendioxid-Konzentration in der Raumluft lässt zwar keine Aussage über virushaltige Aerosole zu, ist aber ein Indikator dafür, dass zu lange nicht gelüftet wurde und damit auch das Infektionsrisiko erhöht sein kann", heißt es weiter.

Land trägt 80 Prozent der Kosten

Der Gehalt des Kohlendioxids wird entsprechend in den Farben Grün, Gelb und Rot angezeigt. Die Kosten für die Ampeln liegen laut Stadt bei rund 200.000 Euro. Davon trägt das Land Niedersachsen 80 Prozent. "Das regelmäßige Lüften von Unterrichtsräumen ist ein zentraler Baustein im Rahmenhygieneplan des Landes", sagte Rita Maria Rzyski, Bildungs-, Jugend- und Familiendezernentin der Stadt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.11.2021 | 06:30 Uhr