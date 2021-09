Stand: 09.09.2021 10:48 Uhr Hannover: Vater vergisst Tochter auf Rastplatz an der A2

Ein Vater hat seine Tochter auf einem Rastplatz an der A2 in Hannover zurückgelassen. Wie die Polizei berichtete, hatte die Familie am Dienstag auf der Fahrt nach Berlin eine Pause gemacht. Der Vater ging zur Toilette, die Mutter schlief im Auto weiter. Was der Vater nicht bemerkte: Auch seine 16-jährige Tochter war auf die Toilette gegangen. Er fuhr ohne die Tochter weiter. Das Mädchen bat Passanten um Hilfe. Weil es kein Telefon hatte, wurde die Familie mit einer E-Mail alarmiert. Auch den Eltern fiel irgendwann auf, dass ihr Kind nicht im Wagen war, und sie kehrten zum Rastplatz Varrelheide zurück. Bis dahin wurde die 16-Jährige von der Polizei betreut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2021 | 06:30 Uhr