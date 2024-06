Stand: 12.06.2024 14:43 Uhr Hannover: VW Nutzfahrzeuge lässt rund 900 Zeitverträge auslaufen

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) lässt rund 900 Zeitverträge in Hannover-Stöcken auslaufen. Das bestätigte eine Konzernsprecherin am Mittwoch dem NDR Niedersachsen. Grund ist, dass der Multivan T6.1 an dem Standort künftig nicht mehr produziert wird. Damit würden 65 Prozent des Arbeitsvolumens in Stöcken wegbrechen, so VW-Betriebsratschef Stavros Christidis. Über mehrere Monate hatten Vorstand und Betriebsrat darüber verhandelt, wie es in dem Werk weitergehen soll. Aktuell wird noch in drei Schichten gearbeitet, in Zukunft soll es keine Nachtschicht mehr geben. Trotz des Wegfalls der T6.1-Produktion wurden rund 500 weitere Verträge verlängert. Das wertete Betriebsratschef Christidis nach eigenen Angaben unter den gegeben Umständen als Erfolg. Zeitarbeit sei wichtig in der Automobilindustrie, um flexibel zu bleiben und auf Auftragslage, Projektdauer und auch gesetzliche Vorgaben reagieren zu können, sagte die VWN-Sprecherin. Den rund 900 Betroffenen sei ein Job-Angebot an anderen Konzern-Standorten gemacht worden. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW